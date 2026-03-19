Cosa rischia il Liverpool dopo l'infortunio di Noa Lang per colpa di un cartellone pubblicitario

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'infortunio di Noa Lang causato da un cartellone pubblicitario, il Liverpool si trova sotto osservazione. Gli ispettori e i commissari di campo stanno valutando la situazione per determinare eventuali responsabilità e sanzioni. Secondo il regolamento UEFA, ci sono articoli specifici che riguardano la sicurezza degli eventi sportivi, e il club inglese potrebbe aver violato alcune di queste norme.

Il rapporto degli ispettori e dei commissari di campo è decisivo in vista di possibili sanzioni. Cosa dice il regolamento Uefa e quali sono gli articoli che il club inglese potrebbe aver violato in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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