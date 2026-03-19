Cosa rischia il Liverpool dopo l'infortunio di Noa Lang per colpa di un cartellone pubblicitario

Dopo l'infortunio di Noa Lang causato da un cartellone pubblicitario, il Liverpool si trova sotto osservazione. Gli ispettori e i commissari di campo stanno valutando la situazione per determinare eventuali responsabilità e sanzioni. Secondo il regolamento UEFA, ci sono articoli specifici che riguardano la sicurezza degli eventi sportivi, e il club inglese potrebbe aver violato alcune di queste norme.

Il rapporto degli ispettori e dei commissari di campo è decisivo in vista di possibili sanzioni. Cosa dice il regolamento Uefa e quali sono gli articoli che il club inglese potrebbe aver violato in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Noa Lang: operazione al dito dopo Liverpool Infortunio per Noa Lang, l'ex Napoli "aveva il dito mezzo tranciato" dopo la caduta in Liverpool – GalatasarayDurante Liverpool-Galatasaray Noa Lang si è accasciato a terra dopo l’impatto con un cartellone pubblicitario ad Anfield: il Galatasaray parla di... Aggiornamenti e notizie su Noa Lang Temi più discussi: Brutto infortunio per Noa Lang: l'ex Napoli contro i cartelloni, si taglia e rischia di perdere un dito; Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notte; Un'incornata iniziale di Lemina piega il Liverpool: 1-0 Galatasaray a Istanbul; Infortuno shock per Lang: rischia l'amputazione del dito. Il video dell’infortunio a Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray: si taglia e rischia di perdere un ditoPaura durante Liverpool Galatasaray: Noa Lang si ferisce gravemente ad un dito dopo uno scontro contro cartelloni. blitzquotidiano.it Infortunio choc per Noa Lang, l'ex Napoli ha rischiato l'amputazione di un ditoL’attaccante del Galatasary si è tranciato il pollice destro urtando un cartellone pubblicitario ... msn.com Galatasaray, Noa Lang operato nella notte dopo l'infortunio al pollice contro il Liverpool. Club intenzionato a sporgere denuncia: gli aggiornamenti tinyurl.com/4dda869j x.com Taglio netto al pollice destro dopo il contatto con un cartellone pubblicitario. Subito lo spavento, che ha portato a un ausilio nella respirazione del giocatore, e poi l’uscita dal campo in barella. Nella notte Noa Lang ha subito un intervento chirurgico che ha allo - facebook.com facebook