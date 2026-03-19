A poche tappe dalle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sono Laura Pirovano e Sofia Goggia le atlete italiane ancora in corsa per vincere le classifiche di specialità. Le prove veloci femminili si svolgeranno a Kvitfjell, in Norvegia, dove Pirovano guida nella discesa e Goggia si trova in testa nel superG. Per ottenere il risultato, devono raggiungere determinati piazzamenti e tenere d’occhio le principali avversarie.

Sono due le italiane che possono conquistare una classifica di specialità alle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: osservate speciali le prove veloci femminili di Kvitfjell (Norvegia), con Laura Pirovano in testa in discesa e Sofia Goggia in vetta nel superG. Nel superG femminile Sofia Goggia deve guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale parte con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449 punti contro i 386 dell’oceanica. Goggia è padrona del proprio destino: nel caso in cui arrivi tra le prime 6 non dovrà curarsi del piazzamento della neozelandese. Qualora Goggia, invece, giunga tra il 7° ed il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa devono fare Goggia e Pirovano per vincere le Coppe del Mondo: i piazzamenti richiesti e le avversarie da guardare

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