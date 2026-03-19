Corrispondente di Russia Today sfiorato da un missile dell’IDF in Libano | il video

Un corrispondente di Russia Today e il suo cameraman sono stati sfiorati da un missile dell’IDF in Libano. Il video mostra il momento in cui il missile passa vicino a loro mentre si trovano sul campo, senza che si registrino feriti o danni. La scena è stata ripresa in una regione colpita da tensioni tra Israele e Libano.

Il corrispondente di Russia Today Steven Sweeney e il suo cameraman Ali Reda Sbeiti sono rimasti feriti in un attacco israeliano nel sud del Libano, vicino alla città costiera di Tiro, durante un collegamento in diretta in cui il giornalista stava parlando dei raid dell’IDF contro i siti di Hezbollah. The moment an Israeli missile hit journalists. They were recording a stand-up report. https:t.co08IOs9fNwd pic.twitter.comVRafcLPQVk — Maria Dubovikova (@politblogme) March 19, 2026 Impressionante il video di quanto accaduto, in cui si vede un missile cadere a pochi metri dalla postazione di Sweeney, con una forte esplosione: il giornalista era senza elmetto, ma indossa va il giubbotto antiproiettile con la scritta “Press”. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Corrispondente di Russia Today sfiorato da un missile dell’IDF in Libano: il video Articoli correlati Libano, ferito il corrispondente di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta: “Attaccati dall’esercito israeliano”Il corrispondente irlandese del canale Russia Today, Steve Sweeney, e il suo operatore Ali Rida sono rimasti feriti da un attacco in Libano, avvenuto... Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il LibanoRoma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il... Tutto quello che riguarda Corrispondente di Russia Today sfiorato... Discussioni sull' argomento Il petrolio, scontro tra Usa e Ue per la deroga sulle sanzioni. Zelensky: È un aiuto alla Russia; La propaganda turca contagia l’Occidente. Il caso Anadolu; Biennale, gelo totale. Il MiC parla di sanzioni, la Fondazione: Tutto regolare; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg. Libano, ferito il corrispondente di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta: Attaccati dall’esercito israelianoRoma, 19 mar. - (Adnkronos) - Lo scenario di incertezza aperto dall'attacco contro l'Iran spinge la Bce a rivedere in peggio le stime per l'anno in corso. Infatti le nuove stime degli esperti della ... ilfattoquotidiano.it Il giornalista britannico Steve Sweeney, corrispondente di Russia Today, e l'operatore del canale televisivo sono rimasti feriti nel sud del Libano dopo un attacco aereo israeliano x.com Rilasciato il giornalista Andrea Lucidi, era stato fermato in Turchia insieme ad altri colleghi di varie nazionalità #ANSA - facebook.com facebook