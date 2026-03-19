Correte presto Orrore in centro uomo precipita per diversi metri

Una mattina nel centro storico di Modena si è trasformata in pochi minuti in una scena drammatica quando un uomo è precipitato da diversi metri, suscitando shock tra i passanti. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, cercando di gestire la situazione. La strada è rimasta chiusa per qualche tempo mentre le operazioni di soccorso si svolgevano.

Una mattina iniziata come tante altre, nel cuore del centro storico di Modena, si è trasformata in poche decine di minuti in una scena drammatica. In una delle zone più centrali e frequentate della città, dove da mesi sono in corso lavori di recupero edilizio, un grave incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un operaio, facendo calare il silenzio attorno al cantiere dell’ex Banca d’Italia. L’allarme è scattato intorno alle 8.45, quando all’interno dell’area interessata dalla ristrutturazione dello storico palazzo Boschetti, all’angolo tra Corso Canalgrande e via delle Carmelitane Scalze, si è verificato l’incidente. Si tratta di un intervento edilizio avviato da circa un anno in uno degli edifici più noti della zona, un luogo che da tempo è al centro di un’importante operazione di recupero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Precipita dal cestello da diversi metri di altezza: grave 61enne operaioANCONA – È stato trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale di Torrette il 61enne operaio rimasto vittima di un grave incidente sul... Roccella: uomo precipita in dirupo di 40 metri, salvato daiUn uomo è stato recuperato dopo essere precipitato in un dirupo di circa 40 metri a Roccella Ionica, nella zona di Pietra di Fronte. Louise Bourgoin, Gaël Leforestier... en équipe ! | FORT BOYARD FRANCE 2003 E02