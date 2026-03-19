Convocati Francia Thuram va con la nazionale! Tutti i nomi

La nazionale francese ha annunciato la lista dei convocati per le prossime partite. Tra i nomi spicca anche quello di Thuram, che si unisce alla squadra. La selezione comprende vari giocatori scelti dall'allenatore per le gare in programma. I dettagli sui nomi dei convocati sono stati comunicati ufficialmente e sono disponibili per aggiornamenti successivi.

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