Controlli dei ghisa in piazza XIV maggio Presi tre spacciatori due sono minorenni
Nella piazza XIV maggio, la polizia locale di Corsico ha effettuato controlli sui venditori di droga, portando all’arresto di un uomo e alla denuncia di tre persone. Tra queste, due sono minorenni. Le operazioni hanno riguardato attività di repressione dello spaccio di stupefacenti nella zona. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento.
Un arresto e tre denunce per reati legati agli stupefacenti: è questo il bilancio di due operazioni della polizia locale di Corsico. I tre denunciati sono stati individuati dagli agenti in piazza Papa Giovanni XXIII durante un servizio di monitoraggio dell’area. Si tratta di due minorenni e di un maggiorenne, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati accompagnati al Comando della polizia locale per gli accertamenti di rito, mentre per i due minorenni si è resa necessaria la convocazione dei genitori. A seguito delle verifiche e degli approfondimenti investigativi, gli agenti hanno proceduto al sequestro complessivo di circa 368 grammi di hashish, suddivisi in panetti e in diversi involucri di plastica, pronti presumibilmente per la distribuzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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