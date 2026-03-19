Nella piazza XIV maggio, la polizia locale di Corsico ha effettuato controlli sui venditori di droga, portando all’arresto di un uomo e alla denuncia di tre persone. Tra queste, due sono minorenni. Le operazioni hanno riguardato attività di repressione dello spaccio di stupefacenti nella zona. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento.

Un arresto e tre denunce per reati legati agli stupefacenti: è questo il bilancio di due operazioni della polizia locale di Corsico. I tre denunciati sono stati individuati dagli agenti in piazza Papa Giovanni XXIII durante un servizio di monitoraggio dell’area. Si tratta di due minorenni e di un maggiorenne, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati accompagnati al Comando della polizia locale per gli accertamenti di rito, mentre per i due minorenni si è resa necessaria la convocazione dei genitori. A seguito delle verifiche e degli approfondimenti investigativi, gli agenti hanno proceduto al sequestro complessivo di circa 368 grammi di hashish, suddivisi in panetti e in diversi involucri di plastica, pronti presumibilmente per la distribuzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli dei ghisa in piazza XIV maggio. Presi tre spacciatori, due sono minorenni

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