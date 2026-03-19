Lo Spezia si prepara alla sfida contro la Juve Stabia con la consapevolezza che sarà difficile conquistare i tre punti, dopo un pareggio deciso da un rigore. La partita ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra, che ha visto sfumare la possibilità di ottenere una vittoria grazie a un episodio controverso. La squadra affronta la prossima partita con determinazione, consapevole delle difficoltà da superare.

C’è un modo crudele per perdere punti, ed è quello che lo Spezia ha toccato con mano fin troppo bene. Un gol in extremis per gelare uno stadio intero. Saporiti spegne i sogni proprio allo scadere, con un calcio di rigore che taglia come un fendente il morale delle Aquile e di tutto il Picco. Incubi e incertezze riaffiorano e si acuiscono giornata dopo giornata. Che il campionato dello Spezia sia stato diametralmente opposto alle previsioni è evidente, e lo è da tempo. Gli errori sono stati tanti, in tutti i settori e sotto ogni punto di vista. Ma la sfortuna, purtroppo, ci vede benissimo e tende a punire oltre i demeriti. Perché lo Spezia, contro l’ Empoli, fa la partita che deve fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Contro la Juve Stabia servirà un’impresa. Amarezza per il pari deciso da un penalty

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