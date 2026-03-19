Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando 'Io studio' per l'assegnazione di contributi destinati a libri e trasporto. La determina 1622026 approva ufficialmente il documento e il modulo di domanda, che saranno disponibili per chi desidera richiedere il voucher per l'anno scolastico 20252026. La procedura riguarda studenti e famiglie interessate a ottenere supporto economico per spese legate alla scuola.

ORBETELLO Il Comune di Orbetello con determinazione 1622026 ha approvato il bando e il modulo di domanda relativi al ’Voucher Io-Studio 20252026’. La borsa di studio ’Io Studio’ è un contributo economico finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, destinato a sostenere le spese per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e i servizi di trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di carattere culturale. Le condizioni per l’accesso al beneficio sono:? essere studentessestudenti nelle scuole secondario di secondo grado del sistema di istruzione nazionale verificati positivamente sul portale ministeriale;? avere un Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contributi per libri e trasporto. Pubblicato il bando ’Io studio’

Articoli correlati

Assegno di maternità. Pubblicato il bando per chiedere i contributiÈ possibile presentare la domanda per ottenere l’ assegno di maternità 2026 erogato dall’ Inps.

Abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni private: pubblicato il bando per richiedere i contributiIl Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli...

Approfondimenti e contenuti su Contributi per libri e trasporto...

Temi più discussi: Buoni libro e buoni scuola a.s. 2026-2027 / Notizie / Novità / Homepage; Dote Scuola Lombardia 2026/27: domande dal 24 marzo per bonus libri e tecnologia con ISEE sotto 15.748 euro; Dote Scuola – Materiale Didattico e Borse di Studio statali; Dote Scuola Lombardia 2026/27, contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Domande al via dal 24 marzo 2026.

Bonus libri, confermato il contributo: requisiti, modalità e tempistiche per accederviNorma / Anche per l’anno scolastico 2025-2026 presente l’iniziativa di supporto alle famiglie per l’acquisto di testi scolastici, sempre più cari In Italia, fortunatamente, il diritto all’istruzione ... quotidiano.net

Bonus libri scolastici: requisiti, importi e scadenze. La guida regione per regioneIl bonus libri scolastici torna anche per l’anno 2025-2026 con l’obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. Il contributo, erogato da ... repubblica.it

Bonus moto e motorini al via, fino a 4mila euro di contributi: come fare domanda - facebook.com facebook

Lo Stato adegua l'età pensionabile alla speranza di vita che aumenta. Salgono così l'età e i contributi necessari per smettere di lavorare. Cosa si deve sapere per capire quanto tempo manca al meritato riposo x.com