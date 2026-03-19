Conte | Italia non partecipi a missione Hormuz Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump – Il video

Il leader politico ha dichiarato che l'Italia non parteciperà alla missione nella regione di Hormuz e ha affermato che il paese non si assume la responsabilità di eventuali atti di attacco provenienti dagli Stati Uniti. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che le informazioni giungono principalmente da fonti esterne come Washington o Londra, evidenziando una posizione netta rispetto all'impegno militare.

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 “Siamo arrivati al livello che le informazioni noi le abbiamo da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci vien detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione nello stretto di Hormuz. Diciamo assolutamente no. Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali. Trump risolva il problema e non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi”, lo ha detto Conte a Milano. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Open.online

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Conte: Italia non partecipi a missione Hormuz. Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump

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