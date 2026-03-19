container fermi la guerra colpisce la trevalli

Container fermi e prodotti bloccati: la guerra ha interrotto le consegne tra la Vallesina e il Golfo Persico, influendo sulla distribuzione di latte e derivati italiani. La crisi ha causato un'interruzione improvvisa delle rotte di trasporto, lasciando ferme le spedizioni e creando disagi lungo tutta la filiera. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa interruzione improvvisa.

Dal cuore della Vallesina alle tavole del Golfo Persico, la rotta del latte e dei prodotti caseari made in Italy si è improvvisamente stoppata. Il grido d’allarme arriva da TreValli Cooperlat, il colosso agroalimentare con sede a Jesi, che in queste ore si trova a fare i conti con un vero e proprio " sequestro " logistico causato dalle crescenti tensioni geopolitiche. Sono venti i container dell’azienda marchigiana attualmente bloccati, carichi di prodotti destinati a mercati chiave come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar. Una situazione di incertezza totale: porti congestionati, tratte di navigazione impraticabili e il rischio concreto che le merci rimangano ferme in scali intermedi a tempo indeterminato, accumulando costi che gravano come macigni sui bilanci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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