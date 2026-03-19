Consegnano un cellulare senza sim e un secondo lo usano per fare le verifiche con l’IA Le versioni di latino fatte così e non solo Un’altra mamma lancia l’allarme

Una madre ha segnalato che i suoi figli consegnano un cellulare senza sim e usano un altro dispositivo per fare verifiche con l’intelligenza artificiale, in particolare per le versioni di latino e altre materie. La denuncia si aggiunge a quanto già riportato in un articolo precedente, in cui si parlava di studenti che adottano metodi simili durante gli esami scolastici.

Dopo la pubblicazione dell’ articolo sull’uso dell’intelligenza artificiale durante le verifiche scolastiche, una seconda madre ha scritto alla redazione confermando, e ampliando, il quadro già emerso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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