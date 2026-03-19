conoscete i loro film ma loro no

Phil Lord e Chris Miller sono due registi e produttori noti per il loro lavoro tra animazione e live action, riuscendo a spaziare tra i generi con grande versatilità. Hanno diretto film che hanno ottenuto riconoscimenti di pubblico e critica, dimostrando di saper adattare il loro talento a progetti diversi. La loro attività si concentra principalmente sulla realizzazione di produzioni cinematografiche di successo.

Phil Lord e Chris Miller si muovono tra animazione e live action come nessun altro a Hollywood: il loro ultimo film è appena uscito Phil Lord e Chris Miller sono due registi e sceneggiatori americani che ancora non sono diventati un marchio, nonostante i loro film siano commerciali, molto noti e apprezzati da pubblico e critica. L’ultimo, che è uscito al cinema questa settimana, è qualcosa di nuovo per loro, il primo grande blockbuster non d’animazione, ma anche un perfetto esempio di cosa sanno fare e come sono diventati tra i nomi più richiesti per i grandi film commerciali. L’ultima missione: Project Hail Mary è una storia di fantascienza... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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