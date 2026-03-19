Da circa 20 giorni, il conflitto in Medio Oriente si sta intensificando, con attacchi che coinvolgono non solo obiettivi militari ma anche civili e infrastrutture energetiche. Aggressori e difensori hanno colpito postazioni, abitazioni, scuole e ospedali, peggiorando la situazione sul terreno. La tensione si concentra ormai anche sulla destabilizzazione delle risorse energetiche presenti nella regione.

Il conflitto in Medio Oriente, diventato sempre più guerra energetica. In questi 20 giorni di guerra aggressori e aggrediti hanno colpito non solo postazioni militari, ma anche case, scuole, ospedali, anche qualche infrastruttura energetica. Ma l’attacco israeliano di ieri a South Pars, il più grande giacimento di gas naturale al mondo nel Golfo Persico, e la reazione dell’Iran che ha bombardato alcuni impianti di gas naturale in Qatar, è un salto di livello che terrorizza il sistema globale. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Conflitto in Medio Oriente si evolve in guerra energetica

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente e crisi energetica, Confcommercio: "Nuovo salasso per le imprese""Le tensioni internazionali e la guerra in Iran stanno già producendo effetti sui mercati del gas e dell'energia e proprio lo shock energetico che...

Conflitto in Medio Oriente si evolve in guerra energetica

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Medio Oriente: aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava; Medio Oriente, da guerra di bombardamenti a conflitto totale: come cambia lo scenario; Con conflitto in Medio Oriente verso ribasso prospettive Pil mondiale 2026; Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente su petrolio, oro e azioni: tre scenari per i mercati.

Medio Oriente: aiuti bloccati per 410mila bambini e bambineIl conflitto in Medio Oriente blocca le rotte umanitarie: almeno 410mila bambini e bambine in Sudan, Yemen e Afghanistan rischiano di restare senza cure salvavita. savethechildren.it

Il conflitto in Medio Oriente si allarga: si rischia un impatto permanente sul mercato energeticoMojtaba Khamenei ha promesso vendetta per l’uccisione del capo della sicurezza Ali Larijani, mentre le Guardie Rivoluzionarie hanno lanciato un avvertimento ai Paesi del Golfo: le loro industrie petro ... today.it

Via libera lampo del Governo contro il caro energia legato alla guerra in Medio Oriente: sconto per 20 giorni, aiuti a trasportatori e pesca e controlli rafforzati contro la speculazione - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump minaccia l'Iran: "Distruggeremo i giacimenti di gas se Teheran attaccherà di nuovo il sito in Qatar". Un drone ha colpito una seconda raffineria di petrolio in Kuwait, provocando un incendio. #ANSA x.com