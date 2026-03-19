Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo ecco a che ora parla il tecnico alla vigilia del match

Il tecnico della Juventus terrà una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. L'evento è programmato per un'ora specifica e sarà seguito dagli addetti ai lavori. La discussione si concentrerà sulle scelte della squadra e sull'impegno in vista della sfida. La conferenza si terrà prima della gara, che si gioca nel prossimo turno di campionato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico della Vecchia Signora alla vigilia del match. La Juve si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Sassuolo, un appuntamento cruciale per proseguire la corsa verso il quarto posto. Come appreso da , la marcia d’avvicinamento alla gara entrerà nel vivo nella giornata di domani, venerdì 20 marzo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Luciano Spalletti incontrerà i giornalisti in conferenza stampa alle ore 16:00. Sarà l’occasione per fare il punto sulle condizioni della rosa e per analizzare le insidie della formazione neroverde. Il tecnico dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, valutando attentamente le rotazioni necessarie per mantenere alta l’intensità agonistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico alla vigilia del match Articoli correlati Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pisa, ecco a che ora parla il tecnico bianconero alla vigilia del matchSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficiale Conferenza Stampa Juventus di Spalletti#spalletti#juventus#calcio #campionato Contenuti e approfondimenti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine; Juve, Spalletti: La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga. Buono il gol di Conceiçao; Watch Udinese - Juventus Live Stream Online | DAZN IT; Conceicao: Como e Roma? Per me noi siamo più forti. Rinnovo McKennie, Spalletti parla così del centrocampista texano che di recente ha prolungato il suo contratto: le parole in conferenza stampaRinnovo McKennie, Spalletti parla così del centrocampista texano che di recente ha prolungato il suo contratto: le parole in conferenza stampa La Juventus continua a pianificare le proprie strategie s ... juventusnews24.com I silenzi di Spalletti: perché non aveva parlato prima dell'Inter e non lo farà neanche stavoltaDopo il silenzio all’uscita dalla Champions League, Luciano Spalletti non parla neanche alla vigilia di Roma-Juve. Nessun caso, però. La scelta condivisa con il club è incastonata nell’ambito di un ... gazzetta.it Arbitro Juve Sassuolo La scelta ufficiale - facebook.com facebook Come sta #Thuram e come #Spalletti cambierebbe la #Juve senza di lui per sfidare il #Sassuolo x.com