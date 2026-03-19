Conferenza stampa Runjaic | Il Genoa è in forma ha fatto tanti punti in casa Sulla partita con la Juve…

Il tecnico della squadra ospite ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa, sottolineando che la squadra avversaria è in buona forma e ha ottenuto molti punti tra le mura di casa. Ha inoltre commentato brevemente la sfida imminente, senza entrare in dettagli specifici sulla gara o sulle motivazioni delle squadre. La conferenza si è concentrata principalmente sull’andamento generale del Genoa nelle ultime partite.