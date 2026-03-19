Conferenza stampa Runjaic | Il Genoa è in forma ha fatto tanti punti in casa Sulla partita con la Juve…
Il tecnico della squadra ospite ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa, sottolineando che la squadra avversaria è in buona forma e ha ottenuto molti punti tra le mura di casa. Ha inoltre commentato brevemente la sfida imminente, senza entrare in dettagli specifici sulla gara o sulle motivazioni delle squadre. La conferenza si è concentrata principalmente sull’andamento generale del Genoa nelle ultime partite.
Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Conferenza stampa Runjaic: «Il Genoa è in forma, ha fatto tanti punti in casa. Sulla partita con la Juve.» Genoa, parla De Rossi: «Deve rimanere chiaro che non siamo ancora salvi, mancano ancora tantissimi punti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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