Conference League la Fiorentina conquista i quarti di finale | vittoria in Polonia 1-2

La Fiorentina ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Conference League battendo il Rakow in trasferta con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa con i gol di Ndour e Pongracic, dopo che il Rakow aveva aperto le marcature con Struski. La sfida si è giocata in Polonia e ha visto la formazione viola arrivare alla vittoria con una rimonta nel secondo tempo.

Rakow - Fiorentina 1-2 Marcatori: 1' st Struski, 23' st Ndour, 45' +7' st Pongracic Rakow (3-4-2-1): Zych 7; Tudor sv (19' pt Mosor 6), Racovitan 5.5, Svarnas 6; Ameyaw 5.5, Repka 6, Struski 7 (35' st Bulat sv), Jean Carlos 6 (35' st Rocha sv); Makuch 5.5 (35' st Amorim sv); Brunes 5, Lopez 6.5 (25' st Diaby-Fadiga 5.5). In panchina: Trelowski, Czeremski, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic. Allenatore: Tomczyk 6 Fiorentina (4-3-3): Christensen 5.5; Dodò 6.5 (43' st Pongracic 7.5), Comuzzo 6, Ranieri 6.5, Parisi 7; Ndour 6.5, Fagioli 6.5 (45' +1' st Mandragora sv), Fabbian 5.5; Harrison 6 (45' +1' st Gudmundsson sv), Kean 5 (16' st Piccoli 7), Fazzini 5 (16' st Gosens 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Conference League, la Fiorentina conquista i quarti di finale: vittoria in Polonia 1-2 Articoli correlati La Fiorentina fa il colpo in Polonia ed elimina il Rakow: viola ai quarti di Conference LeagueLa Fiorentina batte in rimonta per 2-1 anche in casa del Rakow e accede ai quarti di finale di Conference League (risultato complessivo di 4-2 in... Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Contenuti e approfondimenti su Conference League Temi più discussi: Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar; Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1; 12 marzo 2026, ACF Fiorentina vs Raków Cz?stochowa - Conference League; Dove vedere in tv Fiorentina-Rakow di Conference League. Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVELa Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League in Polonia. Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis al Franchi contro il Rakow, la squadra di Vanoli affronta la squadr ... msn.com Pagina 3 | Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: le formazioni ufficiali di Tomczyk e Vanoli ... corrieredellosport.it #Conference League, la #Fiorentina batte il #Rakow e si qualifica ai quarti La Fiorentina rimonta il Rakow in Polonia: Ndour al 68’ e Pongracic allo scadere rispondono a Struski. La Fiorentina ai quarti affronterà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. x.com Europa League, in campo Roma-Bologna: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi - facebook.com facebook