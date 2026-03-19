Conference League la Fiorentina ai quarti | 2-1 al Rakow

Da agi.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha ottenuto la qualificazione ai quarti di Conference League battendo il Rakow in Polonia con il punteggio di 2-1. La squadra aveva già vinto 2-1 all’andata al Franchi, consolidando così il passaggio del turno. La partita si è disputata questa sera e ha visto la Fiorentina conquistare la vittoria in trasferta.

AGI - La  Fiorentina  si è qualificata per i  quarti di Conference League  battendo  2-1  in Polonia il  Rakow  che aveva già sconfitto con lo stesso punteggio al Franchi. I  viola  sono andati sotto ma hanno rimontato con  Ndour  (deviazione di Piccoli, ma la  Uefa  assegna la rete al centrocampista) e il suggello di  Pongracic  al 97mo. I padroni di casa si fanno preferire in avvio, ma senza impensierire  Christensen  in modo serio. Al 33',  Fagioli  imbuca in area per Kean che ci prova al volo, ma Zych blocca. In pieno recupero,  Parisi  sgasa sulla sinistra e mette un interessante pallone a rimorchio sul quale piomba  Fagioli, che calcia al volo con il sinistro costringendo il portiere alla parata. 🔗 Leggi su Agi.it

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