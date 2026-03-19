La Fiorentina ha ottenuto la qualificazione ai quarti di Conference League battendo il Rakow in Polonia con il punteggio di 2-1. La squadra aveva già vinto 2-1 all’andata al Franchi, consolidando così il passaggio del turno. La partita si è disputata questa sera e ha visto la Fiorentina conquistare la vittoria in trasferta.

AGI - La Fiorentina si è qualificata per i quarti di Conference League battendo 2-1 in Polonia il Rakow che aveva già sconfitto con lo stesso punteggio al Franchi. I viola sono andati sotto ma hanno rimontato con Ndour (deviazione di Piccoli, ma la Uefa assegna la rete al centrocampista) e il suggello di Pongracic al 97mo. I padroni di casa si fanno preferire in avvio, ma senza impensierire Christensen in modo serio. Al 33', Fagioli imbuca in area per Kean che ci prova al volo, ma Zych blocca. In pieno recupero, Parisi sgasa sulla sinistra e mette un interessante pallone a rimorchio sul quale piomba Fagioli, che calcia al volo con il sinistro costringendo il portiere alla parata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Conference League, la Fiorentina ai quarti: 2-1 al Rakow

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