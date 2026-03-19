Conegliano sempre tra le grandi d’Europa! Final Four di Champions League superato lo Zeren Spor Ankara

Conegliano si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile, superando lo Zeren Spor Ankara nella partita decisiva. La squadra italiana ha conquistato la vittoria che le permette di accedere alle fasi finali della competizione europea. La gara si è svolta recentemente, confermando la posizione di Conegliano tra le migliori formazioni del continente.

Conegliano si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile: dopo aver trionfato con un secco 3-0 nell’andata dei quarti di finale disputata nella tana dello Zeren Spor Ankara, alle Campionesse d’Europa bastava conquistare due set nel ritorno giocato di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per poter proseguire la difesa del titolo continentale e non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica contro la temibile compagine turca. Le Campionesse d’Italia, reduci dalla maratona contro Novara nella gara-1 della semifinale scudetto, hanno dettato legge nei primi due set (25-21; 25-17) e hanno così chiuso i conti contro la terza forza della Sultanlar Ligi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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