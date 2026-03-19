Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, previsto dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e sono state estratte le lettere di avvio, consentendo così l'inizio ufficiale delle prove pratiche e orali nelle classi di concorso coinvolte. Le prove continuano a essere svolte in diverse sedi, seguendo il calendario stabilito.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: la prova orale Tutto quello che riguarda Concorso PNRR3 Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso PNRR3 docenti secondaria: proseguono le convocazioni per le prove orali e pratiche [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso docenti PNRR3: prova suppletiva. Ammessi anche alcuni candidati del TFA X ciclo. Le indicazioni; Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO). Concorso docenti PNRR3, oggi e domani le suppletive anche per candidati del X ciclo con riserva. Potrà cambiare voto minimo di accesso?Concorso docenti PNRR3: oggi e domani si svolgono le prove suppletive. Chi partecipa e quali risvolti potrebbe avere il risultato. orizzontescuola.it Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 107/2025 a Canva e KaootConcorso docenti PNRR3: ecco le tracce delle prove scritte del 27 novembre per infanzia e primaria ed entro il 5 dicembre per secondaria. orizzontescuola.it Concorso PNRR3 secondaria: CONVOCAZIONI prova orale e pratica [Aggiornato al 18 Marzo] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/concorso-pnrr3-secondaria-convocazioni-prova-orale-aggiornato-al-29-gennaio - facebook.com facebook Avviso lettera estratta – Concorso DD 2939/2025 PNRR3 – classe AM56 x.com