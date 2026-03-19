Concessione di locali scolastici a terzi | guida modello richiesta delibera del Consiglio Istituto contratto convenzione regolamento istituto

Il 20 marzo sarà pubblicata una guida che spiega come gestire la concessione di locali scolastici a enti esterni. Nel documento sono inclusi il modello di richiesta, la delibera del Consiglio d'Istituto, il contratto di convenzione e il regolamento interno. La pubblicazione si rivolge a chi deve organizzare e autorizzare tali accordi nelle scuole.

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