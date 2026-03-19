Il gruppo keniano The Nation, il più grande editore indipendente dell’Africa orientale, sarà oggetto di una concentrazione editoriale. La società ha annunciato di voler consolidare le proprie attività attraverso un’operazione di fusione con un’altra realtà del settore, senza specificare i dettagli dell’accordo. La notizia riguarda direttamente le sue attività nel panorama dell’editoria africana.

Il gruppo keniano The Nation, il più grande editore indipendente dell’Africa orientale, sarà controllato dal miliardario tanzaniano Rostam Azizi ( nella foto ), che il 10 marzo ha comprato una quota di maggioranza. Per 66 anni l’azienda, a cui fanno capo 36 testate, è stata gestita dal fondo creato dal principe Aga Khan per sostenere il giornalismo indipendente. Azizi è legato alla presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan e al suo partito. Come nota The Continent, “anche se Azizi non è mai stato condannato, il suo nome è associato ad accuse sull’assegnazione illegale di appalti pubblici”. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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