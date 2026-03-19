Questo weekend il Sole raggiungerà il suo punto centrale nel cielo, creando un allineamento che influenzerà la durata dei pomeriggi e anticiperà il cambio dell’ora. La primavera, che normalmente inizia il 21 marzo, quest’anno del 2026 inizierà prima, secondo le nuove date stabilite rispetto alle consuete abitudini. La data di inizio della stagione si sposterà rispetto agli anni passati.

I l calendario segna l’arrivo della bella stagione, ma quest’anno q uando inizia la primavera? Sempre nella stessa data? In realtà, il 2026 gioca d’anticipo rispetto alle vecchie abitudini scolastiche che ci hanno insegnato a fissare la data al 21 marzo. Ansia di primavera? Ecco la regola del 3-3-3 per ritrovare subito la calma X Leggi anche › Primavera in modalità “cipolla”: 5 look a strati che funzionano sempre da replicare Quando inizia la primavera 2026: equinozio, data. Nel 2026 l’appuntamento con l’equinozio di primavera è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 15:46 italiane. Sarà in quel preciso istante che la Terra raggiungerà un punto particolare della sua orbita, dando il via ufficiale a un periodo di rinascita per tutto l’emisfero boreale, quello dove ci troviamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con l'arrivo del weekend, il Sole si posizionerà esattamente al centro del firmamento e, questo allineamento perfetto, modificherà la durata dei nostri pomeriggi, portandoci anche verso il cambio dell'ora e alle giornate più miti

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