con escalation e consenso israele vuole lo scontro totale

I vertici politici e militari israeliani hanno annunciato di aver colpito un ministro dell’intelligence iraniano e un altro alto funzionario, pochi giorni dopo aver effettuato un bombardamento su un giacimento. Le operazioni sono state presentate come successi, mentre i media riportano un’intensificazione delle azioni militari da parte di Israele nella regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

UN RAID CONGIUNTO con gli Usa in una guerra dove, è ormai chiaro, Benyamin Netanyahu decide e Donald Trump si adegua, nel contesto di un Medio Oriente da ridisegnare sotto il controllo di Israele e senza più deterrenza iraniana. Il nucleare è sempre stato solo un pretesto. Che Teheran non fosse sul punto di assemblare ordigni atomici lo ha detto ieri proprio la direttrice dell’intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard. «In seguito all’Operazione Midnight Hammer (dello scorso giugno), il programma di arricchimento nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Da allora non ci sono stati tentativi di ricostruire la capacità di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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