Il comitato elettorale di Festa ha annunciato il suo sostegno alla candidatura alle prossime elezioni comunali. La decisione arriva mentre nel panorama politico locale si osservano ancora molte incognite e divisioni tra le diverse forze politiche. La campagna elettorale, quindi, si presenta come un momento di grande movimento, con le diverse fazioni che cercano di consolidare le proprie posizioni in vista del voto.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre il quadro politico cittadino resta incerto e frammentato in vista delle prossime elezioni comunali ad Avellino, dove, sia il centro-sinistra che il centro-destra continuano a muoversi tra trattative, veti incrociati e nomi che faticano a trovare una sintesi condivisa sul candidato sindaco, avanza la corsa dell’ex sindaco Gianluca Festa Quest’ultimo prosegue senza esitazioni la propria campagna elettorale e dopo aver tappezzato l a città di manifesti sei per tre con sl ogan, simboli e messaggi sarcastici che puntano sulla continuità e sul rapporto diretto con i cittadini, ecco l’ultimo colpo. Non solo comunicazione visiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, Festa continua a giocare d’anticipo: il comitato elettorale

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