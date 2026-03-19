Christian Comotto, centrocampista classe 2008 dello Spezia in prestito dal Milan, sta attirando l’attenzione in Serie B grazie alle sue qualità tecniche e di impostazione. La sua performance sta suscitando interesse tra gli addetti ai lavori, mentre l’allenatore della squadra sta valutando il suo impatto in vista delle prossime scelte per la stagione.

Christian Comotto, centrocampista classe 2008 dello Spezia, in prestito dal Milan, sta stupendo tutti in Serie B per le sue qualità tecniche e di impostazione. Nonostante il tabellino sia ancora a secco di gol, il centrocampista nato a Roma, sta facendo parlare di sé con le sue ottime giocate e sopratutto per l’importantissimo equilibrio che sta fornendo allo Spezia in questo momento molto delicato della stagione. Infatti, la squadra allenata da Donadoni, si trova attualmente al 18esimo posto in Serie B, posizione che assegnerebbe ai liguri una retrocessione immediata nella categoria sottostante. Continuità in Liguria e soprattutto titolarità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Comotto si è preso lo Spezia: ora Allegri ci pensa per la prossima stagione

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