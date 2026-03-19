Como in lutto | morto il proprietario

Il Como si trova in lutto per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, proprietario del club. Hartono, azionista di rilievo insieme al fratello Robert Budi Hartono, è deceduto nelle ultime ore. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni tra i tifosi e i membri della società. La perdita di una figura così importante si fa sentire nel mondo del calcio locale.

Il Como piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono. L’imprenditore indonesiano è morto a Singapore all’età di 86 anni. La notizia è rimbalzata dall’Indonesia, mentre al momento non sono ancora arrivati comunicati ufficiali da parte della società lariana. Una figura chiave per la rinascita del Como. Michael Hartono è stato uno degli uomini simbolo della proprietà che ha rilanciato il Como negli ultimi anni. Insieme al fratello Robert, guidava un impero economico costruito attorno al gruppo Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia, elementi centrali di una delle fortune più grandi al mondo secondo le classifiche di Forbes. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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