Como in lutto morto a 86 anni il patron Michael Hartono

Il Como calcio piange la scomparsa di Michael Bambang Hartrono, patron del club, morto all’età di 86 anni. Hartrono era uno degli azionisti di rilievo della squadra, insieme al fratello Robert Budi. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i membri della società e i tifosi. La perdita di Hartrono rappresenta un momento importante per il club lariano.

(Adnkronos) – Il Como calcio è in lutto per la morte del patron Michael Bambang Hartrono, 86 anni e azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Il magnate indonesiano del tabacco è morto a Singapore, come riporta il 'Jakarta Globe', che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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