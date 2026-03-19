Nella notte tra il 18 e il 19 marzo, la polizia di Stato ha fermato due persone a bordo di un'auto presa in prestito sulla strada Varesina a Como. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato un machete nascosto all’interno del veicolo. Un trentenne è stato denunciato in relazione a questa scoperta. L’intera operazione si è svolta intorno alle ore 2.

Como, 19 marzo 2026 – In due in giro di notte, su un'auto presa in prestito, con a bordo un machete. L'arma è stata trovata e sequestrata dalla polizia di Stato, durante un controllo avvenuto questa notte alle 2 sulla Varesina a Como, al confine con Montano Lucino. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un'auto, u na grossa berlina, con a bordo un marocchino di 23 anni con documenti spagnoli, incensurato, ed un tunisino di 30 anni, con precedenti di polizia, a suo dire domiciliato a Fino Mornasco. In un primo momento i poliziotti hanno accertato che il proprietario era un comasco residente in via Varesina, che aveva dato l'auto in prestito al tunisino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, dal controllo dell'auto spunta un machete: trentenne denunciato

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