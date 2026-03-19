A 72 anni, Kim Gordon dimostra come l’arte possa evolversi anche in età avanzata. L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth ha appena pubblicato il suo album più riuscito, confermando che la creatività non si ferma con gli anni. È una testimonianza di come l’esperienza possa ancora generare lavori innovativi e sorprendenti.

Si vada a lezione da Kim Gordon. L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth a 72 anni suonati ha pubblicato il suo disco migliore. Che non ricorda minimamente i Sonic Youth, fra l’altro. Kim Gordon è un po’ il correlativo femminile di Iggy Pop, l’amato Iguana, solo che si spoglia meno e non sembra affatto idiota. Si vada a lezione da lei: innanzitutto le donne, ovvio, ma pure gli uomini. Come si fa a essere fisicamente attraenti a 72 anni, per giunta senza plastica? La genetica aiuta ma non basta, c’è dell’altro, e provo a chiamarlo Stile, quel misto di punk, sprezzatura e performance che consente di scriversi, a quell’età, “Play me” sulle gambe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come si fa a essere artisticamente nuovi a 72 anni? Chiedete a Kim Gordon

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