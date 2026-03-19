Come prevenire gli smarrimenti dei bambini in spiaggia la proposta dell' associazione Penelope

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Penelope ha presentato una proposta per prevenire gli smarrimenti dei bambini in spiaggia. La iniziativa si rivolge ai genitori e alle strutture balneari, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza dei più piccoli. La proposta include misure pratiche e strumenti utili per garantire un controllo più efficace durante le giornate di mare.

Versilia, 19 marzo 2026 – “L’ associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse e dei loro familiari, opera in un ambito in cui il diritto incontra il dolore, l’attesa e in alcuni casi anche il silenzio istituzionale”, con queste parole Daica Rometta, avvocato, si presenta in Versilia dopo essere stata eletta presidente della sezione Toscana di Penelope. Presidente quali sono i dati delle persone scomparse in Toscana? “In Toscana dal 1° gennaio al 31 agosto dello scorso anno sono state circa 860 le denunce di scomparsa, il dato semestrale è presente nell’ultima relazione del commissario di Governo per le persone scomparse”. Quali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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