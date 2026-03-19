Come prevenire gli smarrimenti dei bambini in spiaggia la proposta dell' associazione Penelope

L’associazione Penelope ha presentato una proposta per prevenire gli smarrimenti dei bambini in spiaggia. La iniziativa si rivolge ai genitori e alle strutture balneari, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza dei più piccoli. La proposta include misure pratiche e strumenti utili per garantire un controllo più efficace durante le giornate di mare.

Versilia, 19 marzo 2026 – “L’ associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse e dei loro familiari, opera in un ambito in cui il diritto incontra il dolore, l’attesa e in alcuni casi anche il silenzio istituzionale”, con queste parole Daica Rometta, avvocato, si presenta in Versilia dopo essere stata eletta presidente della sezione Toscana di Penelope. Presidente quali sono i dati delle persone scomparse in Toscana? “In Toscana dal 1° gennaio al 31 agosto dello scorso anno sono state circa 860 le denunce di scomparsa, il dato semestrale è presente nell’ultima relazione del commissario di Governo per le persone scomparse”. Quali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come prevenire gli smarrimenti dei bambini in spiaggia, la proposta dell'associazione Penelope Articoli correlati Al via le iscrizioni per il 2026 dell'associazione Penelope: volontariato gratuito per gli adolescentiAperte le iscrizioni per l'associazione Penelope Abruzzo, referente regionale di Penelope Italia, per le attività di volontariato del 2026. Leggi anche: Iniziativa di beneficenza all'Ospedale dei Bambini dell'associazione Domenico Schiavo