Come controllare se il prezzo della benzina è quello corretto dopo il taglio delle accise

Dopo la decisione del governo di ridurre le accise sui carburanti, il prezzo della benzina ha subito un taglio. Con il decreto carburanti approvato ieri sera in Consiglio dei ministri, le accise su diesel e benzina sono passate da 0,673 a 0,473 euro per litro. Ora, la domanda è come verificare se il prezzo praticato sui distributori corrisponde effettivamente a questa riduzione.

Con il decreto carburanti varato ieri sera in Cdm le accise su diesel e benzina passano dagli attuali 0,673 euro al litro litri a 0,473 euro al litro. Il taglio secondo il Codacons dovrebbe portare il prezzo medio del gasolio a scendere a 1,859 euro al litro, quello della benzina a 1,623 euro al litro. Tuttavia per il momento, i distributori non sembrano aver adeguato i listini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aggiustamento delle accise, il prezzo del diesel supera quello della benzinaSecondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità... Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina Contenuti utili per approfondire Come controllare se il prezzo della... Temi più discussi: Prezzo del gas fuori controllo: cosa fare subito per difendersi dagli aumenti in bolletta; Inflazione e Tassi di interesse: che rapporto hanno e come impattano sulle nostre finanze; Ecobonus moto e motorini 2026 al via da oggi, come ottenerlo; Bce, Lagarde: faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione. Gli aumenti corrono, Mister Prezzi osserva: la storia del controllore che non può controllareLa figura istituita nel 2007 per vigilare sui rincari: poteri limitati, interventi tardivi e un paradosso burocratico che lascia i prezzi correre ... panorama.it Bollette, dalle tutele graduali al mercato libero: come orientarsi se il prezzo aumentaPrezzi del gas condizionati dall’incertezza del contesto geopolitico con le quotazioni che si mantengono su livelli alti - sulla piazza di Amsterdam, il principale riferimento per il mercato del gas, ... ilsole24ore.com EMMA MARRONE: “HO IMPARATO DALLE CADUTE, OGGI SCELGO DI NON CONTROLLARE TUTTO” In un mondo che chiede di essere sempre all’altezza, sempre forti, sempre performanti, Emma Marrone sceglie di raccontare anche ciò che spesso si nas - facebook.com facebook L’esperienza di controllare le date di un tour europeo di una band internazionale e accorgersi che non ce ne sono in Italia accomuna tutti gli appassionati di musica, e con una certa regolarità. x.com