Com'è andata Giorgia Meloni a Pulp Podcast

La presidente del Consiglio è stata ospite di Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Mister Marra. Durante l’intervista, ha affrontato i temi del referendum sulla giustizia e della guerra in Iran, fornendo alcune sue opinioni e commenti su questi argomenti. L’incontro si è concentrato su questioni politiche attuali, senza approfondire altri dettagli o aspetti personali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospitata da Pulp Podcast di Fedez e Mister Marra, ha parlato principalmente del referendum sulla giustizia e della guerra in Iran. Non sono mancati gli errori, le manipolazioni retoriche e qualche momento strano - come una risposta 'a distanza' al professor Alessandro Barbero, senza l'interessato fosse presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giorgia Meloni A Pulp Podcast

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Sono passati 4 giorni da quando questo deputato di Fratelli d’Italia ha pronunciato queste parole ignobili per far votare la schiforma di Nordio e Giorgia Meloni ancora non l’ha preso a calci sul deretano. Che schifo! - facebook.com facebook

Giorgia Meloni fa diverse cose giuste ma spesso non può neppure darvi risalto... Aggiungo ad esempio il notevole incremento delle quote per l' immigrazione legale (che è indispensabile alla nostra economia e in futuro anche all' equilibrio dei conti pubblici). x.com