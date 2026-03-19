L’allenatore ha dichiarato che lo scudetto è ormai deciso e che il Napoli si concentrerà sul secondo posto. Ha inoltre sottolineato che l’Inter non può permettersi errori nelle prossime gare. La corsa al titolo sembra ormai conclusa, mentre le squadre dietro si preparano alle ultime sfide di campionato. La stagione sta entrando nella sua fase finale con poche gare rimaste.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La corsa scudetto sembra ormai indirizzata, ma il Napoli ha ancora un obiettivo concreto: il secondo posto. È questa la lettura di Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”. «La lotta scudetto credo sia chiusa», ha dichiarato Colantuono a Stile TV, sottolineando come il margine accumulato sia difficilmente colmabile. Colantuono a Stile TV ha comunque ricordato che il calcio può sempre riservare sorprese, ma in questo caso lo scenario appare definito. Il focus si sposta così sulla lotta alle spalle dell’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Colantuono: «Scudetto chiuso. Napoli da secondo posto, Inter non può sbagliare»

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