Con il rinnovo del contratto, Luciano Spalletti percepirà un salario annuo di 6 milioni di euro, posizionandosi come il secondo allenatore più pagato della Serie A. La Juventus ha deciso di proseguire con lui, portando avanti la trattativa per il rinnovo. Attualmente, il tecnico più pagato è Antonio Conte, con uno stipendio di 8 milioni all’anno.

Tuttosport: "Dopo Conte, in questo momento, sono due i tecnici più pagati della Serie A: Allegri al Milan e Gian Piero Gasperini alla Roma. Per entrambi, contratto da 5 milioni l'anno. Poi Italiano e Pioli, che ne guadagnano 3." Mg Cremona 01112025 - campionato di calcio serie A Cremonese-Juventus foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Luciano Spalletti La Juventus è sempre più orientata a proseguire con Luciano Spalletti che, una volta rinnovato a dovere, guadagnerà 6 milioni all’anno, diventando il secondo allenatore più pagato della Serie A, alle spalle di Antonio Conte. Ne parla Paolo Pirisi su Tuttosport. Luciano Spalletti è pronto a firmare un nuovo accordo con la Juve a circa 6 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Col rinnovo, Spalletti guadagnerà 6 milioni a stagione. Sarà secondo solo a Conte che ne percepisce 8

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