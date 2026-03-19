Claudio Lippi ha deciso di sostenere Fabrizio Corona nella sua denuncia contro Mediaset e Signorini. Lippi ha parlato di ipocrisie all’interno dell’azienda e ha annunciato di aver preparato un dossier segreto che, secondo lui, potrebbe avere ripercussioni importanti. La vicenda riguarda quindi una disputa tra l’ex conduttore e alcune figure della televisione italiana.

Claudio Lippi si schiera con Fabrizio Corona contro Mediaset e Signorini, denuncia ipocrisie e annuncia un dossier che potrebbe cambiare tutto. Scopri cosa sta succedendo. Il clima nel mondo dello spettacolo italiano si fa sempre più incandescente. Dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona contro Mediaset e i vertici televisivi, un nuovo protagonista entra con forza nella scena: Claudio Lippi. Il noto conduttore, reduce da un periodo delicato trascorso in terapia intensiva, ha deciso di esporsi pubblicamente, sostenendo apertamente Corona e lanciando accuse dirette ai “piani alti” della televisione. Lippi non usa mezzi termini. Tornato a casa, ha scelto un momento particolarmente carico di emozione – il funerale di Enrica Bonaccorti – per esprimere tutto il suo disappunto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Claudio Lippi contro Mediaset: accuse choc e dossier segreto pronto a esplodere!

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