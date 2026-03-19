Clamoroso fallo in area su Javi Rueda in Lione-Celta ma il bosniaco Peljto e il VAR non vedono nulla

Durante la partita tra Lione e Celta in Europa League, al secondo minuto si è verificato un episodio controverso in area: un fallo su Javi Rueda che molti hanno considerato netto. Tuttavia, né il direttore di gara né il VAR hanno preso provvedimenti, lasciando proseguire il gioco senza assegnare il penalty. L'episodio ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.