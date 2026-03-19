Da aprile, le città torneranno a limitare la velocità sui 70% delle strade, con l’obiettivo di ridurre la velocità massima a 30 kmh. La novità entrerà in vigore il 20 aprile e interesserà le zone cittadine dove verranno applicate nuove restrizioni. La decisione riguarda specificamente le strade interessate dall’iniziativa, mentre i cittadini dovranno rispettare i nuovi limiti di velocità.

"Chi non more se rivede, Libbanè", diceva Marco Giallini (alias Il Terribile) nella serie ‘Romanzo Criminale’. E così, come anticipato dal Carlino, nel romanzo della Città 30 ecco un nuovo capitolo: la Giunta ha approvato il nuovo ‘Piano particolareggiato del traffico’ ripristinando la misura stoppata a fine gennaio dal Tar, quando i giudici chiesero di motivare strada per strada il motivo del limite abbassato a 30 all’ora. La prima ordinanza è già nero su bianco e riguarda la Barca: da piazza Bonazzi a via Wiligelmo, ogni via ha già la sua scheda tecnica, con tanto di mappa. La Città 30 torna ufficialmente il 20 aprile e la ‘fase due’, annunciata dal Comune, è pronta a partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città 30, ci siamo. Si riparte il 20 aprile. Obbligo di rallentare sul 70% delle strade

Articoli correlati

Milano Marittima, riparte il piano delle asfaltature delle strade cittadineCon il miglioramento delle temperature, ripartono i lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine previsti nel piano 2026.

Bergamo, rioni e strade a velocità ridotta: cresce ancora la “Città 30”. Fino all’88 per cento delle vieBergamo – Bergamo si avvicina sempre di più al modello di “Città 30“, recentemente definito dalla Commissione Europea come la misura “on maggior...

Contenuti utili per approfondire Città 30 ci siamo Si riparte il 20...

Temi più discussi: Città 30, ci siamo. Si riparte il 20 aprile. Obbligo di rallentare sul 70% delle strade; Tram, l'incrocio tra via Verdi e via Dante resta chiuso: auto in via Raggio di Sole; Tram, mesi decisivi per centrare i tempi: Sir 3, corse prova per la festa del Santo; Guerra, fiorentini bloccati alle Maldive: Volo cancellato e compagnia scomparsa, da Farnesina poca assistenza.

Bologna conferma la 'Città 30': dov’è il nuovo limite e cosa cambia rispetto a primaIl Comune ha varato il nuovo piano dopo la bocciatura del Tar. Mentre il precedente Piano prevedeva un limite generalizzato di 30 km/h, il nuovo motiva ogni singola deroga. L’assessore Campaniello: S ... ilrestodelcarlino.it

Riattivata la Città 30, limiti di velocità su 47 'zone': quando tornano in vigoreLa giunta ha dato il via libera al nuovo Piano particolareggiato dopo l'annullamento della delibera da parte di Tar e Ministero. Campaniello: Ora la fase due con nuovi lavori ... bolognatoday.it

Per i monopattini elettrici entra ufficialmente in vigore l‘obbligo di targa e di assicurazione a partire dal 16 maggio 2026. Tutti i dettagli per non avere multe https://geopop.it/9TE18 - facebook.com facebook

Monopattini, scatta l’obbligo di targa e assicurazione: come fare e quanto si spenderà x.com