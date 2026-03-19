Cisgiordania i funerali delle tre donne palestinesi uccise da un missile iraniano

Giovedì si sono svolti i funerali di tre donne palestinesi uccise mercoledì sera in Cisgiordania, nel villaggio di Beit Awwa, vicino a Hebron. Le salme sono state portate dai familiari, dopo che un missile iraniano con bombe a grappolo ha colpito un salone di bellezza nel quartiere. La notizia ha suscitato grande attenzione tra la popolazione locale.

Giovedì i familiari hanno celebrato i funerali di tre donne palestinesi, trasportando le salme delle vittime, uccise da un missile iraniano con bombe a grappolo, che mercoledì sera ha colpito un salone di bellezza nel villaggio di Beit Awwa, in Cisgiordania, alle porte di Hebron. 13 i feriti nell’attacco, il primo mortale sul territorio palestinese della Cisgiordania dall’inizio della guerra tra Israele, Usa e Iran. L’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità Palestinese ha identificato le vittime come Sahira, Amal e Mais Masalma, rispettivamente di 50, 36 e 17 anni. Questo articolo Cisgiordania, i funerali delle tre donne palestinesi uccise... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cisgiordania, i funerali delle tre donne palestinesi uccise da un missile iraniano Articoli correlati Iran, folla ai funerali delle 165 bambine della scuola di Minab uccise da un raidUna folla di persone ha partecipato nella città di Minab, nel sud dell’Iran, al ricordo per le 165 vittime della strage in una scuola elementare... Israele, la grossa buca lasciata da un missile iranianoUn missile iraniano ha colpito una cittadina nel sud di Israele lasciando una grossa buca nella strada. Contenuti e approfondimenti su Cisgiordania i funerali delle tre donne... Temi più discussi: Due bambini soli e quattro sudari. Strage prima dell’Eid; Palestina, l'allarme per l'aumento della violenza dei coloni; La famiglia uccisa dall'esercito israeliano in Cisgiordania, il racconto dei due figli sopravvissuti; Funerali e vendetta, l'Iran ferito attacca gli impianti energetici. Cisgiordania, i funerali delle tre donne palestinesi uccise da un missile iraniano(LaPresse) Giovedì i familiari hanno celebrato i funerali di tre donne palestinesi, trasportando le salme delle vittime uccise da un missile ... stream24.ilsole24ore.com La famiglia uccisa dall'esercito israeliano in Cisgiordania, il racconto dei due figli sopravvissutiLa strage della famiglia Bani Odeh emerge in un contesto di esclation della violenza israeliana nei confronti della Cisgiordania, iniziata da quando è stata firmata la pace e creato il Board of Peace ... tg.la7.it Violenze sessuali Una nuova arma dei coloni #Israele nella Cisgiordania occupata per la pulizia etnica dei palestinesi x.com I razzi si frammentano in cielo e colpiscono a caso. Ieri uccisi due anziani vicino a Tel Aviv e quattro donne palestinesi in Cisgiordania - facebook.com facebook