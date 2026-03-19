Cioccolato uvetta al rum e scorze d’arancia | la colomba pasquale di Iginio Massari da 75 euro riaccende la polemica sui prezzi

Una colomba pasquale creata da Iginio Massari, al prezzo di 75 euro, sta suscitando discussioni per il suo costo elevato rispetto alla quantità, con alcuni clienti disposti a fare lunghe code digitali per acquistarla. La torta è composta da cioccolato, uvetta al rum e scorze d’arancia e il suo prezzo equivale a quello di una cena per due persone.

Costa quanto una cena per due ma finisce in poche fette. Eppure c’è chi è pronto a mettersi in fila (virtuale) pur di portarsela a casa. La Pasqua 2026 ha già il suo simbolo di lusso: non un uovo firmato né un menù stellato, ma una colomba. E no, non è una qualsiasi. A firmarla è Iginio Massari, nome che da anni è sinonimo di alta pasticceria. Questa volta, però, il maestro ha alzato ulteriormente l’asticella, trasformando un classico della tradizione in un piccolo oggetto del desiderio gastronomico. La sua colomba pasquale arriva in diverse versioni, tutte artigianali, fresche e senza conservanti. Dalla classica con mandorle e scorze d’arancia, fino alle varianti più contemporanee, cioccolato e lampone, pistacchio, con prezzi che si muovono tra i 35 e i 60 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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