Cile insediato nuovo presidente di estrema destra

In Cile, è stato inaugurato il nuovo presidente, un esponente di estrema destra, che ha assunto ufficialmente l’incarico. La cerimonia di insediamento si è svolta con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La nomina ha segnato un cambiamento politico rilevante nel paese, con il passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo capo dello Stato.

In Cile si è insediato il nuovo presidente di estrema destra, Jose Antonio Kast. Una delle sue prime mosse: iniziare a costruire un muro con il Perù per fermare l’immigrazione irregolare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cile, insediato nuovo presidente di estrema destra Articoli correlati L’avvocato di estrema destra José Antonio Kast s’insedia come presidente del CileL’11 marzo l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast si è insediato come presidente del Cile impegnandosi a dirigere un “governo di emergenza” e... Il presidente più di destra della storia del CileDopo quattro anni di mandato di quello più di sinistra: si insedia oggi José Antonio Kast, un nostalgico della dittatura di Pinochet Mercoledì in... Cile, insediato nuovo presidente di estrema destra Tutto quello che riguarda Cile insediato nuovo presidente di... Temi più discussi: Il presidente più di destra della storia del Cile; Cile, scontri a Valparaiso per l'insediamento di Kast; In Cile si è insediato Kast; Italia-Cile, Bernini al Cambio de mando di Kast. L’avvocato di estrema destra José Antonio Kast s’insedia alla presidenza del CileL’11 marzo l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast si è insediato come presidente del Cile impegnandosi a dirigere un governo di emergenza e annunciando misure per scoraggiare l’ingresso dei ... internazionale.it Cile, inizia l’era del trumpiano Kast: è il presidente più a destra dai tempi di PinochetDopo quattro anni e due tentativi falliti di riformare la Costituzione, si è chiuso il mandato del socialista Boric. Ora tocca al 60 enne Jorge Antonio Kast, insediato mercoledì scorso: promette un'ag ... msn.com Si è concluso oggi il viaggio di scambio culturale Italia–Cile che anche quest’anno ha visto protagonisti 12 ragazze e ragazzi delle Scuole Superiori del Cavazzi-Sorbelli di Pavullo. A inizio marzo erano partiti verso Capitan Pastene, una comunità cilena profo - facebook.com facebook