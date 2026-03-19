Ciclismo Brillano ma non sfondano | 3 brianzoli sfiorano il podio

Domenica di gare per i ciclisti brianzoli, impegnati in diverse competizioni nazionali. Tre atleti della regione sono arrivati molto vicini al podio, dimostrando un buon livello di forma e talento, anche se non sono riusciti a conquistare il primo posto. Le gare si sono svolte senza particolari incidenti e i concorrenti brianzoli hanno comunque lasciato un segno nel panorama ciclistico nazionale.

È stata una domenica senza particolari scossoni per i ciclisti brianzoli impegnati su più fronti, ma i nostri portacolori hanno comunque saputo distinguersi nelle gare nazionali, dove il livello della concorrenza era altissimo. Il risultato di maggior rilievo porta la firma del besanese Leonardo Vesco (Biesse Carrera Premac), protagonista al Gran Premio San Giuseppe di Montecassiano, nelle Marche: per lui un ottimo quarto posto, a un passo dal podio, nella corsa vinta dallo svizzero Mael Zumstein. Quarto posto anche per il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Seregno De Rosa) nella seconda manche dell’ Italia Bike Cup di cross country disputata a Verona, dove la brianzola Eleonora Lombardi ha chiuso in quinta posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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