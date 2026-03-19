Cianci | 4 anni e 2 mesi per il dissesto Italricambi

La Corte d’Appello di Trieste ha confermato una condanna di quattro anni e due mesi nei confronti di Gabriele Cianci, avvocato di Udine. La sentenza riguarda il suo coinvolgimento nel dissesto della Italricambi. La decisione rappresenta l’ultimo atto di un procedimento giudiziario iniziato in precedenza. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla gestione dell’azienda fallita.

La Corte d’Appello di Trieste ha emesso una condanna definitiva per Gabriele Cianci, avvocato udinese coinvolto nel dissesto della Italricambi. La pena stabilisce quattro anni e due mesi di reclusione per concorso esterno in bancarotta fraudolenta. Il processo ha attraversato anni di vicissitudini giudiziarie, passando dall’assoluzione iniziale al rovesciamento della sentenza fino all’attuale pronuncia. La società di Cividale, specializzata in ricambistica in acciaio per il settore agricolo, aveva già fallito nel 2014 a causa delle operazioni contestate. Un iter giudiziario lungo e conteso. La storia legale di questo caso si è snodata attraverso diversi gradi di giudizio, dimostrando la complessità del sistema giuridico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cianci: 4 anni e 2 mesi per il dissesto Italricambi Articoli correlati Patto per Napoli, in 4 anni più risorse e meno debiti: «Addio al rischio dissesto»Il 29 marzo il “Patto per Napoli” compirà 4 anni, quasi un lustro fa il Comune - siamo a novembre del 2021 anno di insediamento della giunta guidata... Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-TavernelliArezzo, 15 marzo 2026 – Con la spinta degli oltre 6mila aretini, pronti a trasformare il Comunale in un catino che ribolle di passione, l’Arezzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cianci 4 anni e 2 mesi per il dissesto... Discussioni sull' argomento Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-Tavernelli; L'Arezzo riprende la marcia verso la B: espugnata Campobasso con una prodezza di Iaccarino; Grifo buon pari ad Arezzo (1-1). Montevago ancora gol; Calcio serie C, il Perugia riesce ad uscire indenne dal Derby dell'Etruria: ad Arezzo termina 1-1. Vasto - Mobili, documenti e bandiere bruciati in piazza Barbacani: dal libro di Alessandro Cianci riemerge una storia dimenticata - facebook.com facebook Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-Tavernelli x.com