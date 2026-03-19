In Ciad, nella città di Tiné, al confine con il Sudan, almeno sedici persone sono state uccise da un drone esplosivo. L’attacco è stato attribuito a un gruppo armato coinvolto nella guerra civile sudanese. Il drone ha sconfinato dal Sudan e ha colpito una zona abitata della città. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali vittime tra i civili.

In Ciad, nella città di Tiné, al confine con il Sudan, almeno sedici persone hanno perso la vita a causa di un drone esplosivo lanciato da un gruppo armato, coinvolto nella guerra civile sudanese. Come riporta un funzionario locale, le vittime si trovavano sul luogo dell’incidente per una cerimonia funebre. «Ci rammarichiamo che quindici o sedici persone siano state uccise da un drone proveniente dal Sudan durante un funerale a Tiné, in Ciad», ha dichiarato all’ Agence France-Presse (AFP), chiedendo di rimanere anonimo. Una fonte militare ha inoltre confermato all’AFP che il drone apparterrebbe alle Forze di Supporto Rapido (RSF), un gruppo paramilitare in lotta con l’esercito sudanese dall’aprile del 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ciad, uccise sedici persone da un drone che ha sconfinato dal Sudan

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