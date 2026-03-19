Chiusura del Calzaturificio Farida | Unità di crisi per salvare il sito

Il Calzaturificio Farida sta per chiudere e nelle ultime ore è stata avviata un’unità di crisi regionale per cercare di salvare il sito. La Filctem Cgil ha richiesto ufficialmente l’attivazione di questa procedura, mentre le aziende coinvolte seguono con attenzione l’evolversi della situazione. La notizia ha suscitato l’interesse di chi lavora nello stabilimento e delle istituzioni locali.

"Seguiamo con grande attenzione la situazione del Calzaturificio Farida e accogliamo con favore la richiesta della Filctem Cgil di attivare l’unità di crisi regionale". Cosi il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, interviene dopo la forte denuncia del sindacato e i rischi occupazionali che sarebbero pesanti per la cittadinanza etrusca, con 21 posti di lavoro a rischio, di cui 19 relativi alla sede chiusina dell’azienda. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro sindacale con l’azienda e il suo legale nel quale è stata rappresentata una situazione di forte preoccupazione. La crisi del settore purtroppo morde a livello nazionale, anche se Farida fu brava a riprendersi dal serio incendio che nel 2022 devastò il sito produttivo chiusino e obbligò il trasferimento della produzione nella sede di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura del Calzaturificio Farida: "Unità di crisi per salvare il sito" Articoli correlati Leggi anche: Highguard, il sito ufficiale non è più disponibile: la chiusura del progetto è vicina? Leggi anche: Gela, Attivata dalla Prefettura l’Unità di crisi per l’allontanamento del 26enne Melchiorre d’Aleo Contenuti utili per approfondire Chiusura del Calzaturificio Farida... Discussioni sull' argomento Chiusura del Calzaturificio Farida: Unità di crisi per salvare il sito; Calzaturificio Farida in crisi, 21 posti in bilico; Lavoro, in grave crisi il calzaturificio Farida: 21 dipendenti rischiano di rimanere senza stipendio; Le due note dolenti: Sergio Rossi fa -30% mentre Farida è in crisi. Calzaturificio Farida, siamo al concordatoPreoccupati i 19 dipendenti nello stabilimento di Chiusi, chiedono aiuto alle istituzioni ... msn.com