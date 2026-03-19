Chirurgia intestinale senza rischi | arriva il farmaco miracoloso
È stata annunciata l’introduzione di un nuovo farmaco che promette di rendere più sicura la chirurgia intestinale. Attualmente, quando una porzione dell’intestino tenue si infetta o si ferma a funzionare correttamente, l’intervento più comune è la rimozione del tratto compromesso. Questa procedura viene eseguita in casi di grave malattia o danni irreversibili.
Quando una parte dell’intestino tenue si ammala gravemente o smette di funzionare, l’unica soluzione può essere la rimozione chirurgica del tratto danneggiato. Questa operazione, chiamata resezione dell’intestino tenue, è spesso salvavita. Ma c’è un problema importante che arriva dopo. Molti pazienti sviluppano complicazioni al fegato, anche gravi, fino all’insufficienza epatica. In alcuni casi si rende necessario addirittura un trapianto. Oggi non esistono farmaci efficaci per prevenire o trattare queste complicazioni. Si stima che fino al 15% dei pazienti operati possa sviluppare danni epatici nel tempo. Una percentuale tutt’altro che trascurabile, soprattutto considerando che si tratta spesso di pazienti già fragili. 🔗 Leggi su Cibosia.it
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