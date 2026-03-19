A Chieti, nella biblioteca Marilia Bonincontro, si terrà giovedì 19 marzo alle 17 un evento intitolato

La biblioteca Marilia Bonincontro a Chieti diventerà il palcoscenico di una riflessione profonda sul ruolo femminile, quando giovedì 19 marzo alle ore 17 si terrà l’incontro Donne che parlano di donne. Questa iniziativa, parte integrante del Sororanze Festival, trasforma lo spazio culturale in un luogo dove la narrazione diventa strumento di memoria e valorizzazione delle protagoniste storiche. L’evento, curato da Beniamino Cardines in collaborazione con World Women Talent System, non è solo una serata di intrattenimento ma un vero e proprio atto di resistenza culturale contro l’oblio. La presenza dell’assessora alle Politiche Sociali Alberta Giannini conferisce al momento istituzionale un peso concreto, segnalando come le amministrazioni locali stiano iniziando a riconoscere il valore della cultura come motore sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti: donne raccontano eroine per sfidare l’oblio

Articoli correlati

"Puccini’s Opera. Voci di donne": Artemis Danza e la forza delle eroine puccinianeSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Proseguono gli...

Donne che raccontano donne: un canto di libertà in galleria FARèDonne accomunate dalla stessa passione hanno scelto di dare forma alle proprie sensazioni e alla propria visione del mondo con il coraggio di rompere...