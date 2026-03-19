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Rebecca Solnit ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro intitolato *The beginning comes after the end*, che affronta temi legati ai momenti di transizione e ai cambiamenti. L’autrice ha comunicato che il volume sarà disponibile a breve, offrendo ai lettori una riflessione sui passaggi tra conclusioni e nuovi inizi. La pubblicazione è stata confermata da una casa editrice e il libro sarà distribuito nelle librerie.

Rebecca Solnit ha pubblicato un nuovo libro, The beginning comes after the end, l’inizio viene dopo la fine. In un’intervista con il New York Times riflette su come essere speranzosi anche in questi tempi bui. Solnit fa un paio di esempi di cambiamenti positivi, enormi e impossibili da prevedere. All’inizio degli anni duemila non sembravano esserci alternative ai combustibili fossili. Poi il solare e l’eolico sono diventati tecnologie economiche e affidabili: oggi possiamo alimentare quasi tutto con l’energia rinnovabile e abbiamo sole e vento in abbondanza. Ma “pochi lo capiscono, perché è una storia tecnica fatta di progressi piccoli e lenti”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Chiarezza Articoli correlati "Tper, chiarezza su vertici e salari"Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, inerviene sul tema di Tper presentando una interrogazione in Regione. Leggi anche: Svizzera: anche noi vogliamo chiarezza CHIAREZZA