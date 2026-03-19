Chi reintegrato chi risarcito senza tornare a lavoro Come si sono concluse le battaglie tra Pam e cassieri licenziati

Negli ultimi mesi, i cassieri licenziati da Pam hanno portato avanti diverse battaglie legali, con alcuni che sono stati reintegrati e altri risarciti senza riprendere il lavoro. Le controversie hanno coinvolto decisioni di aziende e giudici, evidenziando come le controversie sul licenziamento possano concludersi in modi differenti. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni legate ai diritti dei lavoratori e alle modalità di gestione delle sanzioni disciplinari.

Firenze, 19 marzo 2026 – Le vicende dei licenziamenti nei supermercati Pam hanno acceso negli ultimi mesi un dibattito nazionale sui diritti dei lavoratori, la proporzione delle sanzioni disciplinari e i limiti dei controlli aziendali. Polemiche e confronti che non si sono nemmeno placati con la conclusione delle battaglie legali tra dipendenti e azienda. Parliamo in particolare dei due casi simbolo dei licenziamenti Pam in Toscana: quello di Fabio Giomi, licenziato in seguito al test del carrello a Siena, e quello della cassiera (con oltre 30 anni di servizio) allontanata per un detersivo da 2,90 euro non pagato a Grosseto. Licenziata per un detersivo da 2,90 euro: la vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi reintegrato, chi risarcito (senza tornare a lavoro). Come si sono concluse le battaglie tra Pam e cassieri licenziati Articoli correlati Caso Pam, il cassiere reintegrato. Fabio Giomi è pronto a ritornare al lavoro: “Ai colleghi dico di denunciare”Siena, 31 dicembre 2025 – Un Capodanno arrivato in anticipo, come una linea di confine superata prima dello scoccare della mezzanotte. Fabio Giomi, il cassiere Pam reintegrato dopo il test del carrello non tornerà al lavoro: "Dopo la tensione bisogno di riposo"Il caso del 62enne, dipendente di Pam Panorama a Siena, ha fatto molto rumore negli scorsi giorni, quando il tribunale del lavoro ha condannato...