Chi è l’attore palestinese Motaz Malhees e il visto negato per entrare negli USA per partecipare agli Oscar

Da metropolitanmagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Motaz Malhees, attore palestinese nato a Jenin, ha studiato teatro alla Freedom Theatre School di Jenin e ha iniziato a formarsi con un gruppo di registi. Recentemente, gli è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti, impedendogli di partecipare agli Oscar. La sua presenza era prevista in occasione della premiazione, ma il rifiuto del visto ha modificato i piani iniziali.

Attore palestinese, Motaz Malhees è nato a Jenin, in Palestina. Ha frequentato la Freedom Theatre School di Jenin per studiare teatro e poi ha iniziato a formarsi con un gruppo di registi. Tra i suoi lavori più importanti si annoverano la sua partecipazione al cortometraggio The Crossing (2017), al film 200 Meters (2020), il film Speak No Evil (2024) e il film The Voice of Hind Rajab (2025). Motaz Malhees è tra i protagonisti del film  La voce   di Hind   Rajab,  candidato a Miglior film internazionale, di Kaouther Ben Hania, che non ha partecipato alla cerimonia degli Oscar 2026. È stato l’attore stesso a denunciare la situazione con un post sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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