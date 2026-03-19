Motaz Malhees, attore palestinese nato a Jenin, ha studiato teatro alla Freedom Theatre School di Jenin e ha iniziato a formarsi con un gruppo di registi. Recentemente, gli è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti, impedendogli di partecipare agli Oscar. La sua presenza era prevista in occasione della premiazione, ma il rifiuto del visto ha modificato i piani iniziali.

Attore palestinese, Motaz Malhees è nato a Jenin, in Palestina. Ha frequentato la Freedom Theatre School di Jenin per studiare teatro e poi ha iniziato a formarsi con un gruppo di registi. Tra i suoi lavori più importanti si annoverano la sua partecipazione al cortometraggio The Crossing (2017), al film 200 Meters (2020), il film Speak No Evil (2024) e il film The Voice of Hind Rajab (2025). Motaz Malhees è tra i protagonisti del film La voce di Hind Rajab, candidato a Miglior film internazionale, di Kaouther Ben Hania, che non ha partecipato alla cerimonia degli Oscar 2026. È stato l’attore stesso a denunciare la situazione con un post sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attore palestinese Motaz Malhees e il visto negato per entrare negli USA per partecipare agli Oscar

Articoli correlati

Leggi anche: Oscar, negato il visto all’attore palestinese Motaz Malhees: «Non posso entrare negli Usa, ecco perché hanno bloccato il mio passaporto»

L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà agli Oscar: “Non posso entrare negli Usa”Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar, in programma il 15 marzo.

Altri aggiornamenti su Motaz Malhees

Temi più discussi: Oscar, gli Usa negano l'ingresso all'attore de 'La voce di Hind Rajab'; Motaz Malhees, l’attore palestinese non sarà agli Oscar: Non mi è permesso entrare negli Usa; Oscar, Motaz Malhees: Non posso entrare negli USA; Oscar 2026, attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti.

Motaz Malhees, tutto sull’attore palestinese escluso dalla cerimonia degli Oscar 2026Motaz Malhees è un attore palestinese di teatro, cinema e televisione, che si è formato professionalmente in Palestina. donnaglamour.it

La voce di Hind Rajab agli Oscar, l’attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: Non mi è permesso entrare negli UsaAlla vigilia della cerimonia degli Oscar, in programma domani 15 marzo, l'attore Motaz Malhees fa sapere che non potrà partecipare ... dire.it

In collegamento da Londra interverrà l’attore palestinese Motaz Malhees, tra gli interpreti de “La voce di Hind Rajab” #SplendidaCornice x.com

Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. A pochi giorni dalla notte degli #Oscar, esplode una polemica che scuote il mondo del cinema internazionale. L’attore palestinese Motaz #Malhees, protagonista del film La voce di Hind Rajab, non potrà parte - facebook.com facebook