Chi è Diana Scapolan la moglie di Ettore Andenna ex Miss Europa

Diana Scapolan è nota come la moglie di Ettore Andenna, ex Miss Europa. Negli anni Settanta ha partecipato a concorsi di bellezza e ha avuto un ruolo come volto televisivo, accompagnando il marito in un programma popolare dell’epoca. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è concentrata soprattutto in quel periodo, mentre la sua vita privata è legata alla famiglia.

La moglie di Ettore Andenna è Diana Scapolan, nota negli anni Settanta per aver partecipato a concorsi di bellezza e che sul piccolo schermo è stata al fianco del marito in un noto programma dell’epoca. Stasera lo storico presentatore di Giochi Senza Frontiere sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30. Nato a Milano nel 1946, Andenna debutta come speaker di Radio Montecarlo, per poi dopo essere notato da Cino Tortorella che lo scelse come conduttore del programma per ragazzi Scacco Al Re. Il successo arriva con un altro show per ragazzi, Il Dirodorlando. Chi è la moglie di Ettore Andenna. Il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Diana Scapolan, la moglie di Ettore Andenna (ex Miss Europa) Articoli correlati Ettore Turra, trentino di 40 anni lascia la moglie e due figliLa montagna, quella stessa montagna che Ettore Turra conosceva e rispettava da sempre, ieri gli ha presentato il conto più crudele. Chi è l’ex moglie famosa di Nino Frassica, Daniela Conti, e chi è oggi la moglie del comico (ex attrice hard)Daniela Conti è nota principalmente per essere stata la moglie dell’attore e comico siciliano Nino Frassica, uno dei volti più amati della...